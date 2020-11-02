محافظ الغربية يتفقد مقرات مبيت قوات تأمين "انتخابات النواب" بالسنطة وزفتى

تفقد الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية لمجلس النواب بالسنطة وزفتى.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، باستبدال الأدوات غير المناسبة، ودعم أماكن المبيت بالمتطلبات كافة، من أدوات ومستلزمات معيشية.

كما وجه المحافظ رئيسي مركز مدينة السنطة وزفتى، بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية.

ورافق المحافظ في الجولة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيسي مركز ومدينة السنطة وزفتى.