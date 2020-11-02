جامعة المنصورة تتقدم في تصنيف تايمز العالمي للترتيب 126- 150 في العلوم

أُعلنت جامعة المنصورة، اليوم، عن تقدمها في ترتيب نتائج تصنيف الجامعات حسب تصنيف التايمز البريطاني العالمي للتخصصات لعام 2021 م بعد أن أظهرت النتائج تقدم ترتيب جامعة المنصورة عالمياً فى تخصصات العلوم الطبية والصحية من الترتيب (176-200) عام 2020 م إلى الترتيب (126-150) عام 2021.

وذكرت جامعة المنصورة في بيان لها، أنها في تخصص الفيزياء تقدمت فى الترتيب عالميا من ( 800 ) عام 2020 م إلى ( 601-800 ) عام 2021 ، كما حافظت على مركزها عالمياً فى التخصصات الهندسية والتكنولوجية فى الترتيب (501-600)، وبالنسبة لتخصص علوم الحاسب الترتيب (251-300)، وبتخصص علوم الحياه جاءت فى الترتيب (601-800).

وأكدت أنه من المعروف أن تصنيف "تايمز" البريطاني يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة.

جدير بالذكر أن هذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية، ويعد تصنيف التايمز من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم.

وفي سياق متصل وجه الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار خطاب شكر للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، والذي أثنى فيه على الجهود التي يقوم بها رئيس الجامعة في هذا الشأن وإشرافه المستمر، والتنفيذ الفعّال من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقادت تلك الجهود المتضافرة طلاب الجامعة لتحقيق المركز الثاني بين الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بعدد ناجحين ( 1547) دورة يوليو 2020 م

وأكدت أنه هذا يعني أن هناك نقلة نوعية في النتائج المحققة، مع تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق نتائج متميزة تليق بقيمة ومكانة جامعة المنصورة المشهود لها على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي ، من أجل تنمية مصرنا الحبيبة تنمية مستدامة، تتسق مع خطة مصر 2030، ومع توجهات القيادة السياسية الرشيدة، لتنمية وإعداد المواطن المصري لجودة الحياة.

ومن جانيه قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ، إن الجامعة تعمل دوماً بكامل طاقاتها في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في إطار المشروع القومي لمحو الأمية وفى إطار الشراكة مع هيئة تعليم الكبار وترسيخاً للتوجه المجتمعي والتنموي لجامعة المنصورة تعزيزاً لدور الجامعة في تحقيق رؤية مصر التنموية 2030.