مطار القاهرة يستقبل 82 رحلة على متنها 9228 راكبا

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين، 82 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 9228 راكبًا، فيما يغادر المطار 82 رحلة إلى عدة وجهات أوربية وعربية وآسيوية وإفريقية، تقل على متنها 9173 راكبًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي ستستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، بأماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "صن إنترناشيونال"

وكان مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل مساء أمس الأحد، أولى رحلات شركة "صن إنترناشيونال" القادمة من طشقند - أوزبكستان، وكان على متنها 152راكبًا، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية والتى توقفت فى ظل جائحة كورونا.

وقام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي، مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل "PCR" لجميع الركاب القادمين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

المطارات المصرية تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويُستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .