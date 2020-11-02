منع دخول المصالح الحكومية بدون "كمامة"في الفيوم

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى التصدي لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد من خلال التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة بجميع أماكن الخدمات المختلفة.

وشدّد محافظ الفيوم، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، على رؤساء المجالس والمدن ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات بالمحافظة، بعدم السماح بوجود أي شخص داخل أي مصلحة حكومية، دون ارتداء الكمامة، موجهًا للتنسيق مع مديرية الصحة لمراجعة نوبتجيات الفرق الطبية بالمستشفيات بنطاق كل مدينة ومركز، والتأكد من توفير وسائل الحماية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات، حفاظًا على سلامتهم.

ولفت "الأنصاري" إلى نشر الوعي بالمساجد والكنائس، وكذلك المجلس القومي للمرأة، ومديرية التضامن الاجتماعي، وتوعية المواطنين بخطورة فيروس "كورونا" وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.

وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أشار المحافظ إلى أنّ المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، استقبلت 108 آلاف طلب للتصالح تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها، مُشددًا على ضرورة التصدي لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مناقشة مقترح لحل مشكلة موقف سيارات أبشواي الفيوم، حيث قام أحد الأشخاص بالتبرع بقطعة أرض مساحتها فدان داخل الحيز العمراني لإقامة موقف للسيارات بشكل مؤقت لمدة عامين لحين توفير موقع بديل بالتنسيق بين إدارة المواقف ومجلس المدينة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم لأول اجتماع للمجلس التنفيذي خارج ديوان عام المحافظة، والذي عُقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.