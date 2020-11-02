محافظ بني سويف عن خروج "سيل فقيرة" عن مساره: تلفيات محدودة بالزراعات

أكد الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، استقرار الوضع بمخر "سيل سنور"، حيث تمكن المخر من استيعاب المياه القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، إثر سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، ضمن موجة تقلبات الطقس، التي تشهدها بعض المناطق الساحلية، وأن المياه تتحرك في المخر باتجاه مجرى النيل، ولم تتعرض المنازل المجاورة للمخر لأية أضرار.

وتابع محافظ بني سويف تعرض "وادي فقيرة"، المار بالقرب من قرية "الفقيرة"، التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، لتدفق مياه الأمطار القادمة من سلاسل البحر الأحمر، ولا توجد أي خسائر في الأرواح والمنازل، بينما توجد بعض التلفيات في الزراعات القائمة بالقرب من مجرى النيل وبالوادي نفسه، والتي تم تكليف لجنة من الزراعة والتضامن والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بحصرها لاتخاذ اللازم في مثل تلك الحالات.

وكلف المحافظ مسئولي الطرق والمرور بعمل حواجز حديدية على الطريق بقرية "الفقيرة"، المار بالوادي لمنع المرور عليه، حفاظاً على سلامة المواطنين، لحين الانتهاء من دعم وإصلاح وصلة الطريق التي تعرضت لانهيار جزئي بسبب تدفق مياه الأمطار بالوادي، مما تسبب في قطع طريق القرية.

وأشار المحافظ إلى أنه توجد غرفة عمليات منعقدة بشكل دائم بديوان عام المحافظة، تتابع الموقف أولاً بأول، وفق خطة معدة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، حيث تم أخذ الاستعدادات الكاملة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الأزمات في كل القطاعات بالمحافظة، وذلك بمجرد العلم بسقوط أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وأنه من المتوقع أن تصل ماؤها لمخرات السيول ببني سويف، وذلك ساهم في النجاح في التعامل مع هذا الموقف الطارئ.

وتفقد محافظ بني سويف اليوم مخر سيل سنور ووادي فقيرة، حيث تابع الوضع ميدانياً، يرافقه المختصون من الري والزراعة والطرق والتنفيذيون المعنيون، مطمئنا على الموقف الحالي، والإجراءات المنفذة، مشددا على التواجد اللحظي بالمناطق التي تشهد تدفق المياه للتعامل الفوري مع أية طوارئ.

وحرص المحافظ على طمأنة الأهالي بقريتي سنور والفقيرة، مستمعا لمطالبهم، ومجيبا على استفساراتهم، ومؤكدا لهم أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بكامل أدواته معهم وقريب منهم، ومؤكدا أيضا على أن أية خسائر يتعرض لها أي مواطن سيتم تعويضه كما هو متبع وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخرجت المياه من مخر سيل وادي فقيرة في محافظة بني سويف عن مسارها الطبيعي ما تسبب في نزوحها إلى الأراضي الزراعية المجاورة للقرية، كما تسبب في حدوث انهيار جزئي للطريق المؤدي للقرية، قبل أن تقرر السلطات المعنية إغلاقه مؤقتاً.