"وكيل التعليم بالفيوم" ينذر مدير مدرسة لتراكم الأتربة بالفصول

أعطى محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، مدير مدرسة أبشواي الثانوية، إنذارًا، وتحذيرًا، وذلك بسبب تقاعسه عن أداء عمله وواجبه الوظيفي، بعدما فوجئ وكيل الوزارة بتراكم الأتربة بالفصول، وعلى شاشات العرض مما يعرضها للتلف.

وأشار وكيل تعليم الفيوم، إلى أنّ قراره يأتي في إطار متابعته واهتمامه بتطبيق أقصى درجات الوقاية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد "كورونا" والتي من أهم إجراءاتها الاهتمام بنظافة الفصول والمقاعد وتعقيمها أول بأول، ولكن ما وجده بالمدرسة عكس ذلك تمامًا حيث يجلس الطلاب على المقاعد والمناضد وهي ممتلئة بالأتربة، بالإضافة إلى أنّ تراكم الأتربة على شاشات العرض يُعرضها للتلف بسرعة وتخسر المديرية ثمنها وتضطر إلى توفير ميزانية جديدة لاستبدالها.

ونبّه وكيل الوزارة، مُشددًا على إدارة المدرسة بضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة، والفصول، ودورات المياه، والمعامل، والمكتبة، جيدًا وتعقيمهم أولًا بأول تجنبًا لانتشار أي عدوى أو فيروس، بالإضافة على الحرص على تنظيف وتلميع شاشات العرض بشكل يومي، موجهًا بضرورة التوعية الصحية المستمرة للطلاب.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمها وكيل الوزارة، على عدد من المدارس التابعة لإدارة أبشواي التعليمية، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس حيث تفقد عدد من المدارس ومنها مدرسة أبشواي الثانوية العامة.

وتفقد وكيل الوزارة، الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الثاني الثانوي العام، وناقش الطالبات على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

وخلال متابعة المدرسة، أمر وكيل الوزارة، عصام نعيمي مدير عام إدارة إبشواي التعليمية بضرورة تشكيل لجنة من التطوير التكنولوجي بالإدارة لمراجعة تحديثات جميع أجهزة التابلت الخاص بالطلاب على مستوى الإدارة، والتأكد من تفعيلها على أكمل وجه، وحل أي مشكلة تقنية تواجه الطلاب.