"تموين الأقصر": تحرير 854 مخالفة خلال حملات رقابية بالأسواق

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، 854 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر إن المخالفات تنوعت بين (عدم إعلان أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محال تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية".

وشملت المخالفات مخالفات متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير – مخالفات غش تجاري - خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات).

ونجحت المديرية من خلال الحملات التموينية التي شنتها على أسواق المحافظة، الأحد الماضي في ضبط نحو 450 كيلوجرام من "حلاوة" المولد النبوي الشريف، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، كما جرى إحالة المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشداً المستهلكين شراء حلوى المولد من المحلات "حسنة السمعة"، والحذر عند الشراء، مع ضرورة الاطلاع على تاريخ الصلاحية ومصدر الحلوى.

كما نجحت تلك الحملات في ضبط 21 كرتونة بطاطس، بكل منها عدد 10 أكياس، زنة الواحد كيلو جرام، و19 كرتونة أجنحة دجاج، بكل منها 16 كيس، زنة الواحد 600 جرام، و22 علبة تشيكن بانيه، زنة العلبة 350 جرام، و6 أطباق أوراك دجاج، من نوع كوكو، زنة الواحد 800 جرام، و6 كيس دجاج متبل، زنة الكيس واحد كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة.

وضبطت مباحث التموين نصف طن فول تمويني منتهي الصلاحية قبل البيع في الأسواق، وتحرر 9 محاضر للبدالين التموينيين غيرالملتزمين بالإعلان عن الأسعار ومواعيد العمل، ووصول المقررات التموينية، وعرضت على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.