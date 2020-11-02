كافيتريات ومطاعم ومزارات سياحية.. بدء تطوير ميدان السواقي بالفيوم

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على بدء مشروع تطوير ميدان السواقي، حيث وافق المجلس على مخطط التطوير الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة وخبراء في التطوير المعماري.

وأشار المحافظ إلى مراعاة المظهر البيئي والحضاري، موضحًا أنّ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة قام بدراسة ميدانية للميدان والموقع المحيط به، لضمان تنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأمثل، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة فضلًا عن توفير مناطق مفتوحة للمواطنين وإقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والمزارات السياحية بالمنطقة.

وكشف الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، عن موافقة المجلس التنفيذي على البدء في إنشاء محور مروري جديد للتخلص من الاختناقات المرورية، بمنطقه المسلة وشارع النبوي المهندس، حيث سيتم تغطية بحر دار الرماد ورصف الطريق الموازي له.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى الانتهاء من الرفع المساحي للمشروع وتدبير الاحتياجات المالية للمرحلة الأولى منه بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنّ مجلس الوزراء وافق أيضًا على تخصيص فدان ونصف الفدان بقرية "هوارة المقطع" التابعة لمركز الفيوم لإقامة ورش حرفية ضمن مشروع "شغلك في قريتك"، مع الاستعانة بمطور صناعي في تنفيذ المشروع، في إطار حرص المحافظة على التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتوفير قروض ميسرة لذوي الهمم لتحقيق التمكين الاقتصادي لهذه الفئة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول اجتماع للمجلس التنفيذي، اليوم، خارج ديوان عام المحافظة والذي عقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.