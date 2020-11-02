الأنصاري: تخصيص 1164 مترا لإقامة ورش حرفية لصناعة السجاد بالفيوم

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، أول اجتماع للمجلس التنفيذي خارج ديوان عام المحافظة، والذي عقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1164 مترًا بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، لهيئة تنمية الصعيد، لإقامة مجموعة من الورش الحرفية، بهدف توطين صناعة السجاد بالقرية، وتوفير العديد من فرص العمل لأبنائها.

على جانب آخر، كان محافظ الفيوم قد خصص بالتكامل مع ورش السجاد، 75 فدانا أخرى تم تخصيصها لزراعة أشجار التوت بقرية النصارية لإنتاج الحرير كصناعة مكملة لصناعة السجاد بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم أنّ المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها، إلى جانب قيامها بتطوير عدد من المشروعات المتعثرة واستغلال كافة أصول المحافظة بالصورة المثلى التي تخلق فرص عمل لأبنائها.

على جانب آخر، أشار محافظ الفيوم إلى موافقة مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال عامين، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الجزء المتبقي من طريق القاهرة الفيوم بداية من بوابة الرسوم حتى كمين كوم أوشيم، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الاعتماد المالي للمشروع خلال هذا العام.

ويأتي اهتمام المحافظة برصف وتأهيل طريق بحيرة قارون في التسهيل على السياح وزوار المحافظة، بعد زيادة السائحين العرب والأجانب الذين يتوافدون على قرية "تونس" على ضفاف بحيرة قارون، بالإضافة إلى وادي الحيتان ووادي الريان، خصوصًا مع اقتراب مهرجان الحرف اليدوية والذي يقام في 17 من شهر نوفمبر كل عام، وأيضًا احتفال المحافظة بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون في 21 ديسمبر من كل عام.