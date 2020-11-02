لدعم صندوق الخدمات.. زيادة نسبة الفيوم في شركة الأملاح إلى 10%

قرر المجلس التنفيذي بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تكويد حصة المحافظة بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، وزيادة نسبة المحافظة في الشركة إلى 10 % للاستفادة من أرباح المشروع في دعم صندوق الخدمات.

وافتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مصنع الملح الطبي والمنطقة العقيمة ومعمل الميكروبيولوجي العقيم بـ"إميسال" في وقت سابق، وهو المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المخصص للاستخدامات الطبية، ويعمل بطاقة 15 ألف طن ملحقة بالمصنع الذي يعد منقذا لبحيرة قارون عبر استخلاص الأملاح منها، وتمتد على 1750 فدانًا وتم تشغيلها لأول مرة عام 1992، ويدخل الملح الطبي في كثير من الاستخدامات الطبية مثل محاليل الحقن الوريدي، ومحاليل الغسيل الكلوي، وبعض الأدوية، والمكملات الغذائية.

جاء ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال عامين، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الجزء المتبقي من طريق القاهرة الفيوم بداية من بوابة الرسوم حتى كمين كوم أوشيم، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الاعتماد المالي للمشروع خلال هذا العام.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ المجلس وافق أيضًا على طرح عدد من قطع الأراضي بمنطقه كوم أوشيم الصناعية للاستثمار، بعد نجاح المحافظة في توفير 10 ميجاوات من الكهرباء كمرحلة أولى لاستيعاب احتياجات المصانع من الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المشروعات الجديدة، الأمر الذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار سعي المحافظة لجذب المستثمرين لإنشاء مشروعات مختلفة على أرض المحافظة، مما يسهم في زيادة الدخل للمحافظة، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة من خلال عملهم في تلك المصانع.