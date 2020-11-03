فيلم الرعب Come play يتصدر البوكس أوفيس في أمريكا.. و"دي نيرو" يتراجع

تصدر فيلم الرعب Come play، قائمة الـ بوكس أوفيس في أمريكا، بعدما حقق إيرادات 3.2 مليون دولار أثناء عرضه في أسبوعه الأول.

الفيلم مدته ساعة و36 دقيقة، ومن إخراج وتأليف جاكوب تشيس، وبطولة أزهي روبرتسون وجيليان جاكوبس وجون جالاغر جونيور.. وتقييمه 6 من 10 على موقع IMDB.

والعمل يعتبر نسخة من فيلم قصير صور من قبل عام 2017، يحكي عن الطفل "أوليفر" الذي يشعر بالوحدة، وفي حاجة ماسة إلى صديق، ويتغلب على فراغه ووحدته بهاتفه الذي لا يفارقه. فجأة يظهر مخلوق غامض من خلال الهاتف ليقتحم عالمه، فيقاتل والده ووالدته لإنقاذ ابنهما من الوحش الذي ظهر من خلف الشاشة.

وكان الإقبال على الذهاب إلى السينما شديد الضعف داخل أمريكا لأن دور العرض في نيويورك ولوس أنجلوس، وهما سوقان حيويان، لا يزالان مغلقين، ومع إغلاق هذه الأماكن، تحذر الاستوديوهات من إطلاق الأفلام الضخمة ذات الميزانيات الكبيرة.

يأتي في الترتيب الثاني فيلم Honest Thief من بطولة ليام نيسون، بعدما حقق إيرادات وصلت لـ 1.4 مليون دولار في أسبوع عرضه الرابع.

الفيلم من إخراج مارك ويليامز والذي شارك في تأليفه مع ستيف الريتش، وإجمالي أرباحه 9.5 مليون دولار.

تدور قصة الفيلم حول "توم" ويجسّده ليام نيسون، وهو سارق بنك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب.

Honest Thief مدته ساعة و32 دقيقة، وتصنيفه أكشن - جريمة ودراما.

يحل في الترتيب الثالث فيلم الحرب مع الجد من بطولة النجم روبرت دي نيرو، بعدما حقق 1.1 مليون دولار فقط في أسبوعه الرابع.

الحرب مع الجد فيلم كوميدي، من إخراج تيم هيل، وسيناريو لـ مات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

أما فيلم Tenet للمخرج كريستوفر تولان يستمر تراجعه، ليحل في الترتيب الرابع، بأرباح 885 ألف دولار فقط.

فيلما يأتي في الترتيب الخامس فيلم The Empty man، للمخرج ديفيد بريور بأرباح تساوي 561 ألف دولار فقط.