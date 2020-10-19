Honest Thief لـ ليام نيسون يتفوق على "الحرب مع الجد" لـ روبرت دي نيرو

تصدر فيلم Honest Thief لبطله ليام نيسون، قائمة البوكس أوفيس في أمريكا، بعدما حقق إيرادات وصلت لـ 3.7 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول.

الفيلم من بطولة ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز والذي شارك في تأليفه مع ستيف الريتش.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسّده ليام نيسون، وهو سارق بنك سيئ السمعة يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي لا يرحمانه، بحسب موقع "IMDB"، الفيلم مدته ساعة و32 دقيقة، وتصنيفه أكشن - جريمة ودراما.

وبعد تصدر فيلم ليام نيسون شباك التذاكر في أمريكا، أزاح أحدث أفلام روبرت دي نيرو، الذي حقق إيرادات تساوي 2.5 مليون دولار.

الفيلم الكوميدي الحرب مع الجد من إخراج تيم هيل، وسيناريو لـ مات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

يحكي الفيلم عن حياة "الحفيد" بيتر الذي يحاول استعادة غرفته حيث شاركه فيها جده "إيد" والذي يجسده "روبرت دي نيرو"، ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة أوما ثورمان بالإضافة إلى كريستوفر والكن، ويوجين ليفي.

تراجع فيلم Tenet للترتيب الثالث، بعدما حقق إيرادات تساوي 1.6 مليون دولار، الفيلم تكلفة إنتاجه 205 مليون دولار، كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. ومدته ساعتين ونصف.

ويحل فيلم The Nightmare Before Christmas في الترتيب الرابع محققا، 1.3 مليون دولار، وجاء فيلم Hocus Pocus في الترتيب الخامس بأرباح 800 ألف دولار.

بشكل عام جاءت أرباح عطلة نهاية الأسبوع ضعيفة، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في تقليل ساعات عمل دور العرض، بالإضافة لإغلاق الكثير من دور السينما، هذا بجانب إلى قلة الحضور الجماهيري.