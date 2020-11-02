"الوزراء": الدولة ستتعامل بحسم في تطبيق الغرامات على مخالفي "الكمامة"

استنكر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، استهتار بعض المولات وسماحهم بدخول المواطنين بها بدون كمامة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ووجه يونس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، حديثه لأصحاب المولات: "من مصلحتكم الالتزام مرة أخرى لزوار أماكنكم بارتداء الكمامة، ويجب ضبط الإيقاع مرة أخرى ومحدش يدخل بدون كمامة".

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه في حالة ارتفاع أعداد إصابات كورونا في مصر مرة أخرى ستضطر الحكومة لإعادة الغلق، وستتوقف المولات والمحلات التجارية، ووقتها سيقوم أصحاب المولات بمناشدة الحكومة إعادة الفتح مرة أخرى خوفًا من تأثير ذلك على اقتصادهم بالسلب.

وأكد يونس أن هناك غرامات مشددة، وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجهات المختصة سواء النقل الجماعي أو غيرها بتطبيقها على المخالفين لارتداء الكمامات، "من لا يلتزم للأسف يضر نفسه وغيره، لازم يبقى فيه تطبيق للقرار وأي حد مش هيلتزم يكون التعامل معاه بحسم في موضوع الغرامات دي".

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن مدبولي شدد خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، واطمأن على الاجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، وهو ما أكد عليه نائب وزير التربية والتعليم بأن الوزارة متخذه كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس وهناك تنسيق كامل بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان، كما أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أوضح أن الاجراءات الاحترازية يتم اتخاذها في الجامعات أيضًا.