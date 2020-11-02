"الحكومة": تساهل أصحاب المطاعم والمقاهي مع المواطنين سيتسبب في إغلاقها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء، سيتم التشديد والدفع بالحملات الرقابية على المقاهي والمطاعم، للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن تساهل أصحاب المطاعم والمقاهي مع المواطنين سيجعلهم يدفعون ثمنه في المستقبل.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "التساهل مع المواطنين والسماح لهم بالدخول دون ارتداء كمامات سيجعلنا نتخذ بعض الإجراءات، والأنشطة التي تتساهل الآن ستتسبب في ردة وبائية هم أنفسهم سيدفعون ثمنها عندما نعيد قرارات الإغلاق، ومن الأفضل للجميع ألا نتساهل مع تطبيق الإجراءات".

"الحكومة": لن نغلق المدارس والجامعات مادامت تطبق الإجراءات الاحترازية

وحول عودة الدراسة في المدارس والجامعات، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ألمانيا بدأت تطبيق إجراءات الحظر الجزئي، لكنها سمحت باستمرار الدراسة في المدارس والجامعات، لافتًا إلى أن مصر تبنت خطة تقوم على إجراءات احترازية وتباعد بين الطلاب وتطبيق نظام التعليم الهجين، واتخاذ إجراءات بإغلاق الفصول الدراسية والمدارس لمواجهة انتشار العدوى.

وأشار، إلى أن التعلم عن بعد هي طريقة بديلة، وبالتالي فإن الدولة حريصة على عدم غلق المدارس والجامعات، طالما يجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيها.

الحكومة: مواعيد غلق المحال ستستمر حتى بعد نهاية أزمة كورونا

وأوضح "سعد"، أن قرار تنظيم فتح المحال التجارية سيظل مطبقًا حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، وستعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، وبمجرد إقرارها سيحدد المجلس اليوم الذي سيشهد بداية تنفيذ هذا القرار للمطاعم والمحال وغيرها من الأنشطة لتغلق في موعد محدد مع فرض عقوبات على غير الملتزمين.

وأتم: "مواعيد الإغلاق ستتغير وفقًا لطبيعة الأنشطة والمحافظات، وستختلف وفق فصول العام، وسيجرى الغلق في الشتاء أبكر بساعة عما هو الحال عليه في الصيف".