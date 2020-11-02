"القليوبية": الحكومة قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة لمواجهة كورونا

حذر الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة للإعلام بالقليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات من أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا سوف تضطر الحكومة لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على انتشالها من عثرتها في هذه الفترة.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين بطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها في افتتاح البرنامج التدريبى لتأهيلهم للعمل كأخصائيين اجتماعيين تحت رعاية الدكتورة نورهان منير عميد المعهد، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ، حيث أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.

وأشار عرفة إلى تشديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، خاصة أننا لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.