التنمية المحلية: التشديد على سائقي وسائل النقل العامة لارتداء الكمامات

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه جرى التشديد على ارتداء الكمامات في كل المؤسسات التابعة للوزارة، وسائقي وسائل النقل العامة، لافتًا إلى أنه يجري حالياً الاهتمام بتطهير وتعقيم الشوارع من خلال هيئات النظافة وغير ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "سنراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية على الأرض بكل حزم وحسم وذلك بناء على تكليف اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لكي نخرج بأقل الأضرار من هذه الأزمة وحفاظًا على سلامة المواطن".

وعن سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، أكد أنه جرى غلق 4 طرق رئيسية في محافظة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن التنسيق قائم منذ 3 أيام للتمهيد لهطول الأمطار، وكل ذلك من خلال غرفة العمليات المفتوحة مع وزارة الموارد المائية والري ومركز البحوث الخاص بوزارة الري فيما يختص بأحوال الطقس والسيول وسرعتها وجرى إبلاغ المحافظات بكل المستجدات.

وأردف أنه جرى المرور على محافظات أسيوط، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والأقصر، والغربية، والإسكندرية وتنفيذ تجارب عملية للوقوف على قدرة البالوعات على صرف المياه واستيعاب موسم الامطار القادم.

وأوضح: "نسقنا مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي والمجموعة الثانية من المحافظات بداية من 31 أكتوبر الماضي حتى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بالقاهرة، وأسوان، والبحيرة، والمنيا، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا على غرار ما حدث في محافظات المجموعة الأولى للتأكد من مدى جاهزية المحافظات لمجابهة موسم السيول والأمطار".