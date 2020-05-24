الجيزة: غلق الطرق المؤدية إلى المقابر والجبانات واستثناء حالات الدفن

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على منع التجمعات نهائيا بأي شكل من الأشكال خلال فترة العيد، موجها بغلق كل الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد مع استثناء حالات دفن الموتى وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وجَّه راشد بمنع إقامة الملاهي الشعبية ورفعها في الحال مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح محافظ الجيزة أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكل المناطق الواقع بنطاقها بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة مع رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري.

شدد راشد على المسؤولين بجميع القطاعات باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.