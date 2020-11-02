فيديو.. والد ضحية حادث السيارة بحدائق الأهرام يبكي على الهواء

عرض برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "أهالي حدائق الأهرام يطالبون بإنشاء كوبري للمشاة لمنع وقوع حوادث".

وتناول التقرير، زيارة كاميرا البرنامج، منزل طالب يدعى عمر عبدالستار، يبلغ من العمر 16 عامًا، توفى دهسًا بسيارة أثناء عبور الطريق أمام البوابة الثانية في منطقة حدائق الأهرام، وأشارت الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن الأمر مازال في يد النيابة العامة حتى الآن.

وبكى والد الطفل قائلًا: "إيه اللي حصل إيه اللي حصل؟ قلت لهم ابني مات، الله يرحمه".

وأضاف أن الحادث وقع يوم 17 أكتوبر: "كان نازل يشتري حاجات مع واحد صاحبه، وكان بيعدي الشارع معاهم، عدى أول حارة وتاني حارة، والسواق شاله في الحارة التالتة".

وتابع: "الواحد لما بيخبط حيوان أو قطة أو كلب بيقف، كان المفروض يقف لحد ما أهله ييجوا".

وذكر التقرير، أن آلام الأسرة لم تسمح لأسرة البرنامج أن تبقى في منزل أسرة الضحية أكثر من وقت قليل للغاية.

وجاء في التقرير أيضًا، أن تكرار هذا النوع من الحوادث، دفع سكان المنطقة إلى المطالبة بحل عاجل للمشكلة.