أستاذ علاج أورام: لا يمكن الجزم بعدم إصابة مدخني الأيكوس بالسرطان

قال الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الأورام، إن سرطان الرئة يصيب المدخن وغير المدخن، ويصيب الذكور والإناث، مشددًا على عدم وجود أي بيان طبي، ينص على أن بدائل تدخين السيجارة العادية، أقل وأكثر ضررًا منها.

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامية إيمان الحصري، برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "سيجارة الأيكوس فيها نيكوتين بنسبة أكبر من السيجارة العادية وميزته أن الحرق فيها أقل، ولا يمكن أن نجزم أن من يدخنها لن يصاب بالسرطان بل إنه معرض لها، ولم يتم الإعلان عن أنها تقلل من نسبة الإصابة للسرطان للمدخنين".

وتابع: "التدخين هو التدخين، إما أن تدخن أو لا تدخن ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أن الإقلاع عن التدخين مهم جدًا، لأنه يقلل من احتمالية الإصابة بمرض سرطان المرض، وينصح به حول سن الخمسين ولا بعد ذلك، لأن احتمالية الإصابة بعد الإقلاع تزيد أول سنة وثاني سنة وتبدأ تنتهي تماما بعد 16 سنة من الإقلاع عن التدخين".

وأردف: "بنشوف ناس مبطلة سجاير من 10 سنين، وعندها سرطان الرئة نتيجة التدخين، وبالتالي فإن الإقلاع عن التدخين مهم جدًا عند سن الخمسين، والإصابة بسرطان الرئة حول العالم تقل بسبب الإقلاع عن التدخين، ولم يحدد أحد الأيكوس أو غيره".