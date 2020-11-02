الوزراء: مدبولي وجه بتوفير أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا بالصيدليات

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اطمئن على استعدادات الجهات المعنية للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، إذا ما حدثت، سواء في توافر المستلزمات الطبية أو الأدوية المدرجة ضمن البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا في مصر.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أكدت أن جميع المستلزمات الطبية متوفرة في المستشفيات سواء التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية، كما أن هيئة الشراء الموحد أكدت على توافر كل المستلزمات.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنه حال الاحتياج لأي نوع من الأدوية سيتم توافرها بإذن الله، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتوافر الأدوية الخاصة بالبرتوكول العلاجي لفيروس كورونا ليس فقط في المستشفيات بل في الصيدليات الخاصة أيضًا.

وتابع: "معظم الحالات الحمد لله تكون الأعراض عندها بسيطة يتم عزلها منزليا واللي يعتزل يمكن يحتاج يشتري أدوية، إذا ما حصلش عليها من وزارة الصحة، الوزارة توفر العلاج مجانا للمصابين بالفيروس".