"أدهم" بطل تحدي السرطان بالمنصورة يشارك الأهلي الاحتفال ببطولة الدوري

شارك طفل بمركز الأورام بجامعة المنصورة في احتفالية النادي الأهلي بفوزه باللقب 42 لبطولة الدوري المصري، في إطار تعزيز ورفع الروح المعنوية للأطفال المرضى بمركز أورام المنصورة.

وبحسب بيان للجامعة، جرى التنسيق لحضور الطفل أدهم عبد النبي، من أبطال تحدى السرطان بمركز الأورام، احتفالية النادي الأهلي بفوزه باللقب الـ 42 لبطولة الدوري المصري، وحضر "أدهم" مع الفريق وحكام المباراة، وتم إهداء الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم، شهادة شكر وتقدير ودرع مركز الأورام، وعلى هامش الاحتفال قام الدكتور محمد سراج بمنح الطفل تي شيرت الأهلي مكتوبا عليه اسمه.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري على ملعب الأهلي، وسجل الأهداف وليد سليمان وجيرالدو وكهربا، وشهدت المباراة سيطرة كاملة للقلعة الحمراء على مجريات اللقاء، في ليلة تتويجه بلقب الدوري رقم 42.

وحرص "موسيماني" على مشاركة عدد من اللاعبين الشباب خلال المباراة من أجل الوقوف على مدى جاهزيتهم قبل بداية الموسم وتحديد المستمرين والمعارين، وشهدت حضور مؤمن زكريا إلى إستاد الأهلي لأول مرة، للمشاركة في احتفالية تسلم الأهلي درع الدوري رقم 42 في تاريخه، والتي حسمها الأهلي قبل نهاية الموسم بـ7 جولات بفارق النقاط عن أقرب منافسيه.

وشهدت المباراة أيضًا توديع لاعبي الأهلي لأحمد فتحي بعد خوض آخر مباراة له رفقة القلعة الحمراء بعد انتهاء عقده وانضمامه لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

ودشن لاعبو طلائع الجيش ممر شرفي للاعبي القلعة الحمراء بمناسبة حصولهم على بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخ المارد الأحمر قبل 7 جولات من نهاية الدوري.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 89 في المركز الأول، فيما ظل طلائع الجيش عند النقطة 41 في المركز الـ12.