"بنك القاهرة" يعلن افتتاح فرعه الـ240 بمقر النادي الأهلي بالشيخ زايد

أعلن بنك القاهرة افتتاح فرعه الجديد بمقر النادى الأهلى بالشيخ زايد، لينضم إلى شبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية البالغة نحو 240 فرعاً ووحدة مصرفية، حيث شهدت فعاليات الاحتفال حضور كل من حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، ولفيف من مسئولى البنك والنادى والسادة الأعضاء.

"فايد": نعتز بتقديم خدماتنا المصرفية لأعضاء النادي الأهلي.. ونحرص على تقديم تجربة مصرفية تنافسية لعملائنا

وأضاف «فايد» أن الفرع الجديد يحظى بمواصفات مميزة تمزج الأناقة بالتطور ليساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك، حيث يعمل الفرع طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية أيضاً حتى الساعة السابعة مساء لتقديم أفضل خدماته المصرفية للعملاء المترددين على الفرع من أعضاء النادى، وهو ما يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة تسهم فى نشر ثقافة الشمول المالى.

فيما أكد حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تلك الخطوة تمثل إضافة حقيقية لجهود البنك فى مجال التوسع الجغرافى تجسيداً لالتزامنا تجاه العملاء من خلال افتتاح فروع للبنك بكبرى المؤسسات فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن المراكز التجارية والأندية الرياضية تعد واحداً من أهم المواقع التى يحرص البنك على الوجود بها لتلبية احتياجات عملائنا وضمان حصولهم على أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.

وأوضح «حجازى» أنه تم تصميم الفرع وفقاً لأحدث المعايير التى يتم تطبيقها عالمياً بما يسهم فى ترسيخ هوية البنك ويدعم مكانته بالسوق المصرفية، حيث يحرص البنك على اختيار نموذج موحد لشبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية بما يتوافق مع خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك.

ومن جانبه، أكد محمد حسنى، رئيس مجموعة شبكة الفروع أن شبكة فروع البنك تعمل على تقديم خدماتها للعملاء فى مناطق حيوية عديدة والتى تمنح العملاء تجربة مصرفية متميزة، وخدمات أكثر تطوراً تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء وتوفر لهم سهولة وسرعة أكبر فى إنجازها، فضلاً عن تزويد الفروع الجديدة بكافة التجهيزات الحديثة التى تضمن مستوى خدمة متميز للعميل الذى يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.