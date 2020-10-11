فهمي: شيكابالا شتم الأهلي وجماهيره مع أنه طلب أتوسط له يلعب في النادي

روى الفنان أحمد فهمي، كواليس ما دار بينه وبين نجم وكابتن نادي الزمالك في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والشجار الذي وقع بينهما، وقال: "والله أنا كنت رايح أفكه بخبط على دماغه وأهزر معاه علشان يفك لكن هو شتم جمهور الأهلي واللي بيشجعوه، وأنا رديت عليه قولتله كل الحاجات اللي بيحبها".

وأضاف "فهمى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:"أنا ممكن أعمل اللي بتعملوا بس أنا مش هعملوا، وهو قال إحنا كنا بناكل في طبق واحد، وبعدها شتم جمهور النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي، وأنا شتمته هو شخصيا ومقدرتش أشتم كيان نادي الزمالك أو جمهور نادي الزمالك، خصوصا أن كان في رموز لنادي الزمالك موجودين منهم حازم إمام وأمير مرتضى منصور".

واستطرد "فهمى": "شيكابالا لما كان في البرتغال طلب مني أني أتوسطلوا يروح النادي الأهلي ودي حاجة كانت بيني وبينه، وأنا حاولت أساعده والراجل مكنش غلطان، هو كان برة نادي الزمالك وكان من حقه ياخد فرصه يروح النادي الأهلي، وأنا لما بعض الجماهير هاجمته أنا حطيت صورته عندي وأعلنت تضامني معاه، وإحنا مش هنبقى صحاب تاني، على الأقل كنا أصحاب وأنا لا أجرؤ أني أشتم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك".

وكشف مصدر، لـ "الوطن" تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالي سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف المصدر: استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجيء بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجئ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.