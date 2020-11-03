البس كمامة وتجنب الزحام.. نصائح للتسوق المباشر في الـBlack Friday

في الجمعة السوداء أو المعروفة عالميًا باسم Black Friday تتنافس المحلات والمتاجر بعضها عن طريق تقديم أفضل العروض والخصومات الكبيرة، وتبدأ المحال بفتح أبوابها مبكرًا على غير المعتاد، وتتجمهر أعداد كبيرة من المستهلكين خارج المتاجر، فجر الجمعة، ينتظرون في طوابير طويلة لحظة الافتتاح.

ويوضح الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، في حديثه لـ"الوطن" نصائح للتسوق المباشر بالمحال في "البلاك فرايداي" لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل الحديث عن موجة ثانية.

نصائح عند التسوق المباشر في البلاك فرايداي

- الحرص على اتباع وسائل الحماية قبل الخروج من المنزل عن طريق ارتداء الكمامة واستخدام ملابس مريحة.

- الحرص على ارتداء نظارة شمسية، إذ إنّ "كوفيد-19" ينتقل في الأساس عن طريق الجهاز التنفسي الذي يشمل الأنف والفم والعينين.

- يفضل عدم استخدام المواصلات العامة واستخدم سيارتك الخاصة "إن وجدت".

- إذا لم تكن تمتلك سيارة خاصة يفضل استخدام التاكسي أو وسائل النقل التشاركي الأخرى مثل "أوبر" و"كريم" والجلوس بالكنبة الخلفية.

- إذا اضطررت لاستخدام وسائل المواصلات العامة يفضل عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعند استخدامها يجب الحرص على ارتداء الكمامة لجميع أفراد العائلة حتى الأطفال.

- يفضل عدم خروج العائلة بالكامل إلى المحلات فمن الصعب السيطرة على الأطفال.

- إذا وجدت المحلات مزدحمة يفضل أن تغادر فورًا.

- تجنب لمس الفم أو الأنف أو العينين أثناء التسوق.

- الحرص الشديد على عدم ملامسة الأسطح أثناء التسوق.

- اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين في أماكن الشراء تقدر بمتر أو مترين على الأكثر.

- ينصح بعدم استخدام القفازات إلا إذا حرصت جيدًا على ألا تلمس بها الأنف أو العينين أو الفم.

- يفضل عدم اللجوء إلى قياس وتغيير الملابس لخطورة الإصابة بالعدوى من الشخص الذي ارتداها من قبلك.

إجراءات وقائية عند العودة إلى المنزل

- عند عودتك إلى المنزل اخلع حذائك بالخارج، واترك المحفظة والمفاتيح والموبايل وجميع متعلقاتك في مكان واحد ونظفهم جيدًا بالمحلول الكحولي.

- اغسل يديك ووجهك فور وصولك إلى المنزل بالمياه والصابون جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ويفضل الاستحمام.

- انزع ملابسك واغسلها جيدًا للتأكد من عدم حملها للفيروس.

- استخرج مشترياتك من أكياسها بحرص، وتتخلص من الأكياس جميعًا ولا تحتفظ بها، وافرك يديك بعدها جيدًا بالمحلول الكحولي أو بالماء والصابون.

- يفضل تنظيف الملابس في دورة غسيل منتظمة، أو تركها يومين قبل ارتدائها.