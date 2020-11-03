مصطفى درويش: كاملة أبوذكري أغلقت هاتفها ولم نعرف المقصود من كلامها

أكد الفنان مصطفى درويش أنهم يعتبرون المخرجة كاملة أبو ذكري بمثابة أمهم رغم أنها قريبة منهم في السن.

وعلق درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، على المنشور الذي هاجمت فيه ذكري بعض ممثلي مسلسل "100 وش" واتهامهم بأنهم أصبحوا مغرورين، لافتًا إلى أنه اتصل بالمخرجة كاملة أبوذكري ولكنها أغلقت هاتفها.

وأوضح درويش أنه لا يعاني من الغرور مطلقًا، نافيًا معرفته بمن هو المقصود من منشور أبوذكرى: "والله ما حد عارف مين المقصود ولحد دلوقتي إحنا مش عارفين مين والمسلسل كان فيه ناس كتير غيرنا".

وأشار إلى أنهم لديهم مجموعة على تطبيق "واتساب" باسم "عصابة سكر وعمر" قاموا بإنشائه أثناء عملهم على المسلسل، لافتًا إلى أن المخرجة كاملة أبوذكري لم تتحدث معهم عن هذا الأمر حتى الآن.

أغلقت المخرجة كاملة أبوذكري صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، بعد ساعات من منشورها الذي هاجمت خلاله عددا من أبطال مسلسلها الأخير "بـ 100 وش"، واتهمتهم بالغرور، بعد نجاح العمل في رمضان الماضي، حيث لاقى المنشور تداولاً واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار اختفاء أبو ذكري من موقع "فيس بوك"، تساؤلات الجمهور، إلا أن مصادرنا أكدت أن المخرجة تحضر حاليا، حفل زفاف الفنانة التونسية درة، على رجل الأعمال هاني سعد بمدينة الجونة، وذلك بعد دعوتها من العروس، انطلاقاً من علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ تعاونهما في مسلسل "سجن النسا" قبل أعوام عدة.