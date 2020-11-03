فيديو.. الأرصاد: فصل الخريف مستقر وليس عنيفا كـ2019

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ التغيرات المناخية حديث العالم كله، لتأثره بها، موضحا أنّ الخريف معروف بأنّه فصل للتقلبات الجوية وسقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ وقوع موجة عدم استقرار عنيفة خلال فصل الخريف، أمر وارد، موضحا أنّ فصل الخريف لم يشهد حتى الآن، حالات من عدم الاستقرار بعنف كما حدث في الخريف الماضي.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أجواء فصل الخريف حاليا ما زالت طبيعية ومعتادة، كاشفا أنّ الأيام المقبلة تشهد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

ويسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، سقوط الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن حالة الطقس، إذ يسود أجواء لطيفة إلى معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.