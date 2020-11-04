صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.. غدا

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات، غدا الخميس، صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، حيث يتم صرف معاشات شهر نوفمبر، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع المعاناة عن المواطنين فى منظومة التأمينات الإجتماعية، لافتا إلى أنه سيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة وبين القائم بتشغيل الخدمة.

إنشاء مكاتب أمامية تقدم الخدمات فقط

وأضاف "عوض" فى بيان له، أنه سيتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم الخدمات فقط، وليس لها علاقة بتشغيل الخدمة، مشيراً إلى أنه من ضمن التحديات التى واجهت الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا هو غلق بعض المكاتب التأمينية، وعندما تولى مسئولية الهيئة اتضح وجود 75 ألف ملف متأخر من استحقاق المعاشات، وخلال شهر ونصف الشهر تم الانتهاء من المتأخرات بجانب الوارد اليومى.

من جانبه قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، وجهت باتخاذ الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر نوفمبر.

وأشار "عشماوي"، إلى أنه تم أيضا إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، لتخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم.

وناشد "عشماوي" العملاء بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أو الفروع والالتزام بقواعد السلامة، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.