ضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعها في الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (3,9 طن "لحوم مستوردة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط (10000 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") عقب تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر دون ترخيص (بمحافظة القاهرة).

ضبط مالك مستودع بوتاجاز (بمحافظة القليوبية) لتصرفه في (894 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم المدعمة من قِبل الدولة قدرت بنحو 146880 جنيه) ببيعها بأزيد من السعر الرسمي، مستفيدا من فارق الأسعار، مهدرا أموالا طائلة من أموال الدعم التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل.

ضبط (مالكة مخبز بلدي – بمحافظة القاهرة) لتصرفها في (18,5 طن "دقيق بلدى مُدعم" قدرت بنحو 101097 جنيه) ببيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز، مستولية على أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدوي الدخل.

ضبط (6,5 طن "أسمدة زراعية" دون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص (بمحافظة الشرقية)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.