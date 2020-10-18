القبض على عاطل أثناء ترويجه 40 فرش حشيش بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على عاطل مقيم بالشرابية بمحافظة القاهرة، وبحوزته 40 "فرش حشيش" أثناء محاولة ترويجها على المتعاطين في نطاق مدينة بركة السبع بالمنوفية.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لمباحث المخدرات تفيد بقيام عاطل من محافظة القاهرة، بترويج المخدرات على المتعاطين ومروجي المخدرات في المنوفية.

تم تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم إلقاء القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته المخدرات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث المخدرات، من إلقاء القبض علي "ه.م" 40 سنه عاطل ومقيم الشرابية القاهرة وبحوزته، 40 فرش حشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى وسيارة ملاكي.

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، يحمل رقم 10448 جنح بركة السبع 2020، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.