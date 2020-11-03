مصدر يوضح موقف الأرض "الفضاء" من التصالح

بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية الشهر الجاري، تدور في أذهان المواطنين تساؤلات عديدة بشأن ملف التصالح ومنها هل يجوز التصالح على أرض غير مبنية؟

التصالح على المباني فقط

أكدت مصادر أن التصالح في مخالفات البناء يكون على المباني المخالفة فقط وليس الأرض الفضاء، مؤكدة أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لديها تعليمات بتلقي كل طلبات التصالح ومسألة البت في تلك الطلبات بالقبول أو الرفض تحدده اللجان الفنية، التي تفحص ملفات التصالح وتعاين المخالفة محل التصالح والتأكد من البيانات الموجودة في ذلك.

ارتفاع قيمة العقارات بعد التصالح

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن مد فترة التصالح فرصة للمواطنين الراغبين في تقديم طلباتهم لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة والاستفادة من القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 لتقنين الأوضاع، والحصول على رخصة للعقار والتعامل بشكل رسمي سواء بالبيع أو الشراء، مؤكدة أن قيمة العقارات متوقع ارتفاعها بعد التصالح بشأن المخالفة.

وأشارت إلى أن المحافظات تقدم تيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح سواء بخفض قيمة المتر في التصالح فى بعض الأماكن لمراعاة البعد الاجتماعي، علاوة على استلام المراكز التكنولوجية لأي أوراق تقدم لها مع إمكانية استكمال باقي المستندات فيما بعد.

من ناحية أخرى، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجيهاته للوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة والمحافظات بأن تلعب اللجان المجتمعية التي شكلتها الوزارة على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية دوراً رئيسياً في عملية حصر المستحقين للمساعدة والدعم.

كما وجه "شعراوي" بإعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التي تستهدفها المبادرة، والعمل جنبًا إلى جنب مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه خلال شهر أكتوبر 2020 استطاعت اللجان المجتمعية في 9 محافظات أن تسابق الزمن في حصر الفئات المستحقة والتعاون مع المؤسسات الأهلية الداعمة وآليات الإدارة المحلية وشباب البرنامج الرئاسي لإعداد قوائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للتصالح في مخالفات البناء، وفي نفس الوقت تنطبق عليهم المعايير التي تم التوافق عليها بين الوزارة ومؤسستي "صناع الخير وحياة كريمة".

وكانت مؤسستا "حياه كريمة وصناع الخير" قد أطلقتا مبادرة "التصالح حياة" فى 25 سبتمبر 2020 لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" في 9 محافظات وهي "مطروح والبحيرة والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، واستطاعت المؤسستين بدعم من رجال الأعمال والشركات توفير 150 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.