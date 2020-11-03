انضمام 3 طائرات A330-200 لمصر للطيران بعد تحويلها من "ركاب" لـ"بضائع"

صرح الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بأنّ أسطول الشركة شهد تحديثا ضمن تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطول الناقل الوطني مصر للطيران بصفة عامة، بانضمام 3 طائرات حديثة من طراز A330-200 بحمولة 58 طنا لكل طائرة في الاتجاه الواحد.

وأوضح جوهر، في بيان عنه، أنّه جرى تحويل الطائرات من ركاب إلى بضائع، بواسطة الصانع، وبالتالي تحقيق تكلفة تشغيل أقل وجدوى اقتصادية أفضل، مقارنة بالطائرات التي خرجت من الخدمة بسبب التقادم وارتفاع تكلفتها التشغيلية وصيانتها، ما يضع ميزة تنافسية وتسعير أفضل لمصر للطيران، وبالتالي تحقيق فائدة للمصدرين والصادرات المصرية وزيادة إيرادات مصر للطيران.

وقال رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إنّه جرى التسويق والاستفادة بكفاءة عالية من الفراغات الموجودة على طائرات الركاب في نقل البضائع المسموح بها، لمواجهة الطلب المتزايد على الصادرات المصرية، إذ تمثل فراغات طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، طاقة استيعابية إضافية تحقق التكامل بين شبكتي الخطوط والشحن الجوي، وجار دراسة دعم الأسطول بطائرات عريضة وصغيرة، بعد تحويلها لطائرات بضائع.

وشهدت الفترة الماضية زيادة رحلات الشحن الجوي المباشرة لبعض الوجهات، وفتح خطوط جديدة لتستوعب جميع أنواع الشحنات وتنوعها، والتي يتم نقلها لتعزيز وجودنا بالأسواق الخارجية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران، لتقديم منتج متكامل لعملاء الشركة الوطنية سواء المسافرين على متن طائرات الركاب أو حركة شحن البضائع، بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها قطاعات الدولة كافة.