إطلاق النموذج الأول للإدارة البيئية للأنشطة البحرية من شرم الشيخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية التنسيق بين قطاعي البيئة والسياحة، لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرًا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفنى للمستثمرين، للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادى والبيئي، وهو ما يلزمنا بالبدء فى تطبيق قرار 202، والذي يمكننا من جمع بيانات كاملة عن الأنشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية في المحميات الطبيعية، وتم وضع قاعدة بيانات من قبل قطاع الغوص، حيث أكدت على تأجيل تحصيل أي رسوم حتى يتم الانتهاء من تجميع البيانات من قبل قطاع الغوص، ومما يساهم فى الحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية ومنع الممارسة العشوائية للأنشطة، والذي يضمن سلامة الزوار بالمحمية.

وأوضحت "فؤاد" أنه تم الانتهاء من وضع نظام إلكتروني يمكن الشركات من التسجيل عبر الإنترنت ودفع المستحقات المالية المطلوبة وفق للقرار الحالي، والخاص بتخفض الرسوم بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا بالعالم وتأثيره على القطاع السياحي، على أن يتم بعد ذلك بدء التشاور مع كافة الجهات المعنية حول الرسوم وقيمتها وكافة الإجراءات المتعلقة بها، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف وتنويع المنتج السياحي، ويوفر فرص عمل جديدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

كما اتفقت وزيرة البيئة مع محافظ جنوب سيناء على البدء فى إطلاق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ، كمرحلة تجربيبة، والذى تم إعداده من قبل محميات جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة، ليتم فيها تطبيق التجربة في ظل انخفاض الأنشطة السياحية لتقييم التجربة وإجراء أي تعديلات للمسار قد يتطلبها التنفيذ لتكون انطلاقة لتعميمه بباقي المحافظات الساحلية بعد مراجعتها من كافة الجهات المعنية.

وأشارت، إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر ورفع كفاءة الشمندورات لحماية البيئة البحرية، حيث سيتم البدء في إحلال وتجديد وصيانة حوالي 25 إلى 40 شمندورة بالمحافظة، بما يضمن حماية البيئة وجودة المنتج السياحي.

ومن جانبه، أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جهود وزيرة البيئة لتطوير العمل البيئى وجعله فرصة حقيقية للتنمية وخاصة أنشطة دعم السياحة البيئية، وما تكلل بإطلاق حملة إيكو إيجبيت، وأنه على استعداد دائم للعمل مع الوزارة في تلك المشروعات المهمة للوطن والمواطن والسائح.

كما ناقش الاجتماع إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل المحميات وبالسفن، واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها، كذلك العمل على رفع الوعي البيئي للعاملين بالمنشآت السياحية، مع وضع اشتراطات في حالة الاستخدام للضرورة، حيث شددت وزيرة البيئة على ضرورة المتابعة المستمرة لذلك، والتأكد من تنفيذ القرار، كما تم الاتفاق على إطلاق حملة جديدة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة دهب خلال الشهر الحالي، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء.