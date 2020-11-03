"الأنصاري" يتفقد اللمسات النهائية لمشروع كوبري الفيوم العلوي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قبل قليل، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، الأعمال النهائية لمشروع إحلال وتجديد الكوبرى العلوي بمدينة الفيوم، للتأكد من وضع اللمسات النهائية بالمشروع، الذي من المقرر افتتاحه خلال شهر.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ تفقد آخر أعمال الإحلال والتجديد للكوبري، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، موجهاً بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية، كما شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف "التوني" أنّ المحافظ تفقد أيضاً أعمال تطوير وتجميل المنطقة المطلة على "بحر يوسف"، في منطقة "باغوص"، والتي تشمل تغيير الأرضيات، ورفع كفاءة الحوائط الخرسانية، وكذا أعمال الاضاءة، بتكلفة إجمالية قدرها مليون جنية، لافتاً إلى إنهاء التطوير خلال الشهر القادم.

على جانب آخر، استجابت الشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد كوبري الفيوم العلوي لرغبة المواطنين، وقامت بإزالة الإضاءة الملونة التي كانت قد وضعتها قبل أيام، ونالت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت الألوان المختلفة، التي وضعتها الشركة، لا تتناسق مع بعضها البعض، وتُصيب العين بـ"الزغللة"، الأمر الذي دفع الأهالي إلى انتقاد هذه الإضاءة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات الساخرة من الكوبري، والتي تنوعت بين "ده علشان فيه محل عصير قصب هيفتح فوق الكوبري"، و"يعني دي مش حنة شيماء"، بينما قال آخرون "فرح العمدة"، ومنهم من قال إنّ الشركة المنفذة تتعامل مع أهالي الفيوم على أنهم "فلاحين"، ولن يفهموا في الديكور والذوق العام.

وطالب الأهالي الدكتور أحمد الأنصاري بالتدخل لإزالة تلك الأضواء، باعتبار أنها تُظهر الكوبري في صورة سيئة، بالإضافة إلى قلة الذوق العام والتلوث البصري، وبالفعل استجاب محافظ الفيوم لطلب الأهالي، وخاطب الشركة التي أزالتها على الفور.