"التعليم" تكشف خططها للحفاظ على صحة الطلاب داخل الفصول

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن أهم شيء في منظومة التعليم الفترة الحالية، هو الحفاظ على صحة الطلاب، والالتزام بالاجراءات الاحترازية داخل المدراس، وأهمها التباعد بين الطلاب، وأن يكون المسافة بين أي طالب والآخر، لا تقل بأي حال من الأحوال عن متر.

وأضاف "مجاهد"، خلال لقاء خاص عبر "زوم"، في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية منى عبدالغني وسهير جودة، أن كثافات الطلاب داخل الفصول في التعليم الفني مختلفة، فهناك فصول بها 40 طالب، وعند حضورهم معًا لن يكون هناك تباعد اجتماعي، لذلك تم تقسيم الطلاب لعدة أقسام.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه تم تقسيم الطلاب لفترات معينه، نصف الطلبة يحضروا يومين ونصف الطلبة الآخرين يحضروا يومين في الأسبوع، حيث أصبح الحضور في المدرسة ليس يوميًا كما هو المعتاد حتى يتحقق التباعد الاجتماعي في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .

وأشار مجاهد، إلى أنه فور دخول الطالب للمدرسة يتم قياس درجة حرارته، حيث إنه حال رصد ارتفاع لأحد الطلاب درجة حرارته يتم عودته للمنزل فورًا وإبلاغ وزارة الصحة والسكان بذلك ، "لازم الطالب يكون لابس كمامة ومعلمين لابسين كمامات، زي الفترة اللي عملنها وقت الامتحانات بتاع الثانوية العامة".