التعليم العالي: أدوار كاملة للعزل بالمستشفيات حال زيادة أعداد كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين مجلس المستشفات الجامعية، أن الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الطبية المختلفة، تسعى للتصدي لأي أزمات تتعلق بزيادة أعداد المصابين بـكورونا المستجد " كوفيد 19"، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي نجح في اكتساب الخبرات في التعامل مع الأزمة منذ فبراير الماضي.

وأضاف عبدالغفار لـ"الوطن"، أن الوزارة في تنسيق تام مع وزارة الصحة المصرية، بشأن تلبية إحتياجات القطاع الطبي المختلفة، والتعامل اللحظي مع الأزمة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية على أتم الاستعداد لمواجهة أي زيادة في أعداد الحالات المصابة بكورونا.

"التعليم العالي": أكثر من سيناريو للتعامل مع أزمة كورونا في حال زيادة الأعداد

ومن جانبه كشف الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لشئون العلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكة، أن هناك أكثر من سيناريو سيتم التعامل معه بشأن أزمة كورونا، أبرزها التوسع في زيادة عدد أدوار العزل بجميع القطاعات الطبية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك طرق الكشف والفحص للمرضى المشتبه لهم، والتعامل الفوري مع حالات الاشتباه من خلال الإشاعات المقطعية ودرجات الحرارة، مضيفًا أنه تم تخصيص وحدات لفحص حالات الاشتباه بعيدًا عن أماكن الكشف والفحص الطبي للأمراض الأخرى.

وأضاف "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة ممثلة في اللجان المختصة لمتابعة أزمة كورونا المستجد بوزارة التعليم العالي، تجري مع وزارة الصحة تحديث دوري للبروتوكولات العلاجية، مؤكدًا أن مصر لديها كوادر طبية وعلماء متميزين في هذه المجالات، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، يتابع لحظيًا جميع الأبحاث والدراسات التي تجرى على "كوفيد 19"، مؤكدًا استعداد جميع قطاعات الوزارة تحسبًا لأي زيادات كبيرة في أعداد المصابين، خاصة فيما يتعلق باحتمالية أن تكون هناك موجة ثانية.