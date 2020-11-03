التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول

أسابيع قليلة، وتبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021، ووفقا للائحة الاتحادات الطلابية، من المقرر أن تجرى الانتخابات خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك للعام الرابع على التوالي، وذلك بعد توقفها منذ عام 2013 وحتى 2016.

وقال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، إن اجتماع اللجنة العليا للاتحادات الطلابية الذي كان من المقرر انعقاده أمس الإثنين، تم تأجيله للأسبوع المقبل، موضحا أن اللجنة مهامها وضع الخطوط العريضة لإجراء الانتخابات لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات الحكومية للبت فيها وإقرار ما يمكن تطبيقه في الانتخابات من إجراءات وقرارات.

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الانتخابات هذا العام ستجرى بشكل استثنائي وهناك أكثر من سيناريو لتنفيذها بالجامعات المختلفة في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تطبيقها الجامعات المصرية لمجابهة انتشار كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي.

وأوضح عبداللطيف، أنه بمجرد الإقرار النهائي لموعد إجراء الانتخابات للاتحادات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول وفقا للائحة الاتحادات الطلابية، فإنه سيتم مخاطبة الجامعات بشأن الاستعداد النهائي لإجرائها، مؤكدا أن عرس انتخابات الاتحادات الطلابية هو بمثابة برلمان مصغر داخل الجامعات يعبر عن صوت الطلاب الحقيقي ومطالبهم.

رئيس جامعة المنيا: نستعد لإجراء الانتخابات وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات

وتابع أن أبرز السيناريوهات لإجراء الانتخابات للاتحادات الطلابية، هي إجرائها أون لاين وفقا لإمكانيات كل جامعة، أو مد فترة التقدم والتصويت للانتخابات بمختلف المراحل إلى يومين بدلا من يوم واحد، أو أن كل فرقة تؤدي التصويت للانتخالات في يوم مخصص لها بمفردها.

وقال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة لم تصل لها أي منشورات بشأن الاستعداد لانتخابات الاتحادت الطلابية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في اجتماعه المقبل، آليات ومواعيد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، مؤكدا أن الجامعة في اتم الاستعداد لتطبيق الانتخابات بالضوابط والقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد عبدالنبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن انتخابات الاتحادات الطلابية هي بمثابة النبتة الأولى لتكوين شخصية الطلاب السياسية وتأهيليهم للتعامل فيما بعد خارج أسوار الحرم الجامعي باحترافية شيديدة تؤهلهم دوما للمساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المصري.