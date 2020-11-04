تعرف على قيمة غرامة عدم التصويت بالانتخابات.. والفئات المعفية من دفعها

تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالداخل يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتجرى الانتخابات في دوائر 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، غرامة 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

حالات لا تنطبق عليها غرامة عدم التصويت بالانتخابات

وأعفى القانون بشكل مؤقت، فئات عدة من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا يطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، وهي كالتالي:

ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

المحجور عليه، خلال مدة الحجر.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.

من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية.

من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكما نهائيا بفصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

من صدر ضده حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية.

من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة.

من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة التزوير أو استخدام أوراق مزورة أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لاختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

ويكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

78 دائرة انتخابية تضم 141 مقعدا بمحافظات المرحلة الثانية

وتنطلق المرحلة الثانية للماراثون الانتخابي لمجلس النواب، بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر، حيث تجرى في دوائر 13 محافظة .

وبالنسبة لتقسيم الدوائر بمحافظات المرحلة الثانية وعدد المقاعد المخصص لها، جاءت محافظة القاهرة بـ19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا، وفي محافظة بورسعيد دائرتين فردتين بعدد مقعد واحد لكل دائرة، وتضم محافظة الإسماعيلية 3 دوائر انتخابية فردية خصص لها 5 مقاعد، ودائرة واحدة بمحافظة السويس مخصص لها مقعدين، و6 دوائر انتخابية فردية في محافظة القليوبية خصص لها 16 مقعدا، و8 دوائر بمحافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدا، و10 دوائر بمحافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدا، ودائرتان بمحافظة دمياط خصص لها 4 مقاعد، و4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد، و7 دوائر بمحافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدا، و6 دوائر بمحافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدا، ودائرتين بمحافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين، ودائرتين بمحافظة جنوب سيناء مقسمة إلى مقعدين.