وكيل آثار الفيوم يتفقد أعمال البعثة الفرنسية الإيطالية بـ"أم البريجات"

أجرى سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، جولة تفقدية، اليوم، لأعمال البعثة الفرنسية الإيطالية بمنطقة أم البريجات، والتقى الدكتور "كلاوديو جالاتسي" مدير البعثة، والدكتورة "جازيل حجي" مدير موقع العمل، وسيد عوض، مفتش آثار الفيوم.

واستعرض الدكتور "جالاتسي" الأعمال التي قامت بها البعثة خلال عملها في الموقع، والذي بدأ منذ منتصف سبتمبر الماضي ويستمر حتى الأسبوع المقبل، وخطته خلال الأعوام القادمة، وأعمال الترميم التي أجرتها البعثة للمباني الأثرية في المنطقة.

وأوضح وكيل آثار الفيوم، أنّ البعثة "الفرنسية - الإيطالية" تعمل بالمنطقة منذ عام 1988 دون انقطاع، وأقامت معرضًا لأهم اكتشافاتها في المتحف المصري في فبراير من العام الماضي وافتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واستمر لمدة شهرين.

وأشار إلى أنّ منطقة "أم البريجات" تقع جنوب مدينة الفيوم بحوالي 35 كيلومترا وعُرفت في العصر الفرعوني باسم "تب دبن" بمعنى الرأس الدائرية أو"تا نبت تن" بمعنى الأرض الشقيقة وعرفت في العصر اليوناني باسم "تب تونس" وحاليا تسمى "أم البريجات".

ولفت وكيل وزارة الآثار إلى أنّ بداية هذه المدينة ترجع إلى الدولة الوسطى، حيث كشفت الحفائر عن جبانة جنوب المدينة ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة، وأصبحت مدينة كبيرة في العصر البطلمي وحتى القرن العاشر الميلادي، وأُنشأ معبدها الرئيسي مع نهاية القرن الرابع، وبداية القرن الثالث قبل الميلاد، وكُرس لعبادة الإله سوبك في صورة "سوكنوبتونيس" والذي تأسس في عصر الملك بطليموس الأول. والمدينة بها العديد من المنازل التي ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني وحتى العصر الإسلامي.