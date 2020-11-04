7 إجراءات لترخيص أعمال التشطيبات الخارجية بأحياء الجيزة

كشفت محافظة الجيزة، عن 7 إجراءات يجب أن يتبعها المواطن عند تقديمه لطلب ترخيص أعمال بناء تشطيبات خارجية بالأحياء والوحدات المحلية التابعة بالمدن والمراكز والقرى.

وتستعرض "الوطن" شروط الحصول على الترخيص، والإجراءات المتبعة.

شروط الحصول على الخدمة

- يجب أن يكون التقدم بالطلب مالك الأرض، أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات الحصول على الترخيص

- الخطوة الأولى: ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- الخطوة الثانية: تقديم المستندات المطلوبة، واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

- الخطوة الثالثة: سداد رسم الفحص.

- الخطوة الرابعة: استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها

- الخطوة الخامسة: اعتماد الرخصة موضوع الخدمة

- الخطوة السادسة: سداد الرسوم بالخزينة المختصة.

- الخطوة السابعة: استلام الرخصة لبدء العمل بها.

التعامل الحازم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية

ورصدت محافظة الجيزة حوالي 52 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحه تبلغ 1883 فدانًا، حيث تم إزالة حوالى 28 ألف حالة تعدٍ منها حتى الآن ومتبقي 24 ألف حالة تعدٍ بمساحة تصل إلى 830 فدانًا سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.

وقال اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بأنه لا يوجد مفاضلة أو وساطة في إزالة المخالفات، فالجميع سواسيه أمام القانون وتنفيذ العداله بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وأشار المحافظ إلى أنه من غير المقبول ترك أي مخالفه بناء جديدة تحت أي مسمى، وفي حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أعمالهم، مشددًا على ضبط أي مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وأكد المحافظ تنفيذ حملات لإزالة العقارات المخالفة، والتي لم يتقدم أصحابها للتصالح، لافتًا إلى أن مواجهة المباني المخالفة والتي تتمدد بشكل عشوائي أمر أصبح وجوبياً لا تراجع فيه.