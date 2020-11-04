الجيزة للمنزوع ملكية عقاراتهم في ترسا: هنعوضكم بفلوس أو شقق

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معاينة لاستكمال محور محمد أنور السادات ( ترسا)، في المسافة من محور اللبيني حتى طريق المنصورية، وجار إزالة العقارات التي تعترض خط التنظيم، في ضوء قرار نزع الملكية الصادر في هذا الشأن للانتهاء من المحور وتشغيله في المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية، بطول نحو 6 كيلو مترات، وحتى يكون بديلا لشارع الهرم.

حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم

وحرص محافظ الجيزة، على فتح حوار مع المواطنين المقرر نزع عقاراتهم والإجابة على تساؤلاتهم، بشأن قيم التعويضات المقررة، والشقق السكنية المعروضة عليهم، لاختيار أحدها، إضافة إلى أحقيتهم في قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها، فضلا عن أنّ الدولة وفرت المبالغ المخصصة للتعويضات بالكامل للمستحقين، ما لقي قبولا بينهم.

مشروعات الرصف والتطوير للمحاور المرورية

الجوله التي أجراها محافظ الجيزة، تفقد خلالها أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعددا من المحاور المرورية، في أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، في ضوء سعي المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.

وشملت شوارع جزيرة العرب والنيل والحصن، التي أكد خلالها راشد ضرورة مراعاة المواصفات الفنية في المحاور المرورية الرئيسية، بما من شأنه التأثير بالإيجاب على السيولة المرورية وحركة المشاه، فضلا عن مراعاة اللمسة الجمالية بها، وذلك في ضوء الخطة التي وضعت بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية، لتطوير المحاور والحفاظ على النسق الحضاري والجمالي بها، وتحسين الرؤية البصرية لها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم.