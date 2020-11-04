أوقاف الدقهلية تحذر من فوضى مكبرات الصوت: 10 شكاوى يومياً

حذر الدكتور الشيخ خالد صلاح الدين، وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية، اليوم الأربعاء، مما أسماها "فوضى مكبرات الصوت" بالمساجد، مؤكداً أن المديرية تتلقى أكثر من 10 شكاى يومياً، وتوعد بقوله: "لن نتسامح بهذا الأمر".

وأوضح وكيل أوقاف الدقهلية أنه في حالة إذا ما ثبتت صحة الشكوى سيتم إحالة جميع العاملين بالمسجد، بالإضافة إلى المفتش ومدير إدارة الأوقاف للتحقيق، مشدداً على أن "المسئولية تضامنية بين الجميع".

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل مديرية أوقاف الدقهلية مع مديري الإدارات الفرعية للأوقاف، اليوم الأربعاء، حيث ناقش خلال الاجتماع ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد، ويتطلب ذلك نزول مدير الإدارة بنفسه للمتابعة على أرض الواقع، والوقوف على مصداقية ما يرفع إليه من تقارير المفتشين، وضرورة تسجيل النشاط بالصور، على أن لا يرفع للمديرية إلا الصور المنتقاة فقط.

وشدد "صلاح الدين" على الاستمرار في تنفيذ جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية بالمساجد، وكذلك بدواوين الإدارات، وأضاف أن المديرية ستبدأ من الأسبوع القادم، في مقابلة المتقدمين لمنحة الماجستير، وسيتم إرسال الأسماء المرشحة من كل إدارة على "واتسآب" المديرية، لسرعة التنبيه عليهم، وإخبارهم بالموعد والمكان.

وأضاف أنه بالنسبة لمطبوعات الوزارة، سواء من مجموعة "رؤية"، أو مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ستصل لجميع الأئمة تباعاً قبل نهاية نوفمبر الجاري، ويتطلب الأمر إعداد قاعدة بينات واضحة وصحيحة، لكل من تسلم ومن لم يتسلم من الإدارة، لتتمكن المديرية من طلب المجموعات الباقية، وسرعة مخاطبة المخازن بها.

وبالنسبة لموضوع الزي، أكد أن التسليم سيغطي جميع الأئمة، مشيراً إلى الحاجة لقاعدة بيانات صحيحة، لمن تسلم ومن لم يتسلم حتى الآن، حتى لا يحدث تكرار فى الصرف، مؤكداً على ضرورة متابعة الإشارات الواردة على مجموعة مديري الإدارات على تطبيق "واتسآب"، وسرعة الرد عليها، وعدم تجاهل تلك الإشارات.