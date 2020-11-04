 فيديو يوثق "شاهقة مائية" تضرب الإسكندرية

وثق عدد من أهالي الإسكندرية لحظة تعرض منطقة "العجمي"، غرب المدينة، لما يُعرف بـ"الشاهقة المائية"، اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو وصور تظهر تعرض الإسكندرية للظاهرة المعروفة باسم "شاهقة مائية"، والتي تسببت في هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بنشاط للرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مقاطع فيديو تظهر لحظة تكون "شاهقة مائية" في الإسكندرية، مؤكدةً أن هذه الظاهرة هي سبب سقوط الأمطار الغزيرة على المدينة.

ووفقاً لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، تُعد "الشاهقة المائية" ظاهرة طبيعية تتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، ما ينتج عنه عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالمياه.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن عمود الماء يعتبر أقل كثافة من الإعصار، حيث يجري سحب ماء البحيرة أو البحر إلى أعلى، حتى قاعدة العمود الدوَّار، وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحاً شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لا يضرُّ.

وارتفعت شدة الأمطار على مناطق الإسكندرية، قبل قليل، حيث تواصل الأمطار هطولها بغزارة على غالبية المناطق في شرق المدينة، وسط رفع الأجهزة التنفيذية المعنية حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد 73 سيارة شفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، كما تم الدفع بسيارتين للتعامل الفوري مع السيول في مناطق غرب وشرق المدينة، ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، وتسيير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية، كما انتشر عمال شركة النظافة من أجل كنس وكسح المياه من الشوارع، لمنع تراكمها، وتسيير حركة المرور.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة