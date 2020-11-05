حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه طموح جدًا وعلى استعداد للذهاب إلى نهاية العالم من أجل أهدافه، ليبحث عن الأفضل دون النظر إلى الصعاب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر اليوم معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.