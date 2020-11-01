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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتمتع رجل برج الجوزاء بشخصية مرنة رغم التبدل السريع الذي يحدث لحالته المزاجية باستمرار، ومن أبرز مميزاته أنّه يمتلك قدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين. 

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك ومن المهم ألا تعلن أخبارك العاطفية أو خططك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

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