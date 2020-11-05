قبل إعلان النتيجة.. 9 من بين 45 رئيسا حكموا أمريكا لفترة واحدة

وسط أجواء مشحونة وتوقعات عديدة ونتائج متأرجحة، تشهد أمريكا انتخابات رئاسية مستعلة، لاختيار رئيس البلاد رقم 46 للبلاد، التي تشتد فيها المنافسة بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والسيناتور الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق.

وأظهرت النتائج الأولية، تقدم المرشح الديمقراطي، حيث كانت آخر نتيجة 264 صوتا لبايدن في المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب.

وقالت شركة "إديسون ريسيرش" للأبحاث، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن تقديرات إحصائية بشأن نسبة المشاركة تظهر أنها على الأرجح هي الأعلى خلال ما يزيد على قرن، حيث تم الإدلاء بأكثر من 157 مليون بطاقة اقتراع على منصب الرئيس، ما يمثل نسبة مشاركة تبلغ 65.7 % بين الناخبين المؤهلين.

وفي ظل تلك الانتخابات، وقبيل اختيار الرئيس رقم 46 للبلاد، توجد مخاوف من عدم استمرار ترامب لولاية ثانية، حيث سبقه 9 رؤساء لم يتمكنوا من حصد الفترة الرئاسية الأخرى بالانتخابات، وتلك قائمة برؤساء الولايات المتحدة لولاية واحدة:

- جون آدامز

هو ثاني رئيس أمريكي وكان من المؤسسين للولايات المتحدة، وأول من شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، خلال رئاسة جورج واشنطن، وتولى الحكم عام 1797، وحتى 1801، ليخسر الانتخابات أمام توماس جيفرسون، ويكون أول رؤساء واشنطن الذين لم يتمكنوا من حصد ولاية ثانية.

- جون كوينسي آدامز

على غرار جون آدامز، سار نجله جون كوينسي آدامز، الرئيس السادس للبلاد، حيث لم يتمكن من الفوز بولاية ثانية، وتولى الرئاسة من 1825 وحتى 1829، وخلفه أندرو جاكسون.

- مارتين فان بيرن

الرئيس الثامن لأمريكا، مارتين فان بورين، فاز بالانتخابات الأمريكية عام 1837، لكنه خسر منصبه عام 1941، ليخلفه الرئيس ويليام هنري هاريسون.

- بنجامين هاريسون

وبعد حوالي 4 عقود، تولي بنجامين هاريسون، الرئيس الـ23 مقاليد الحكم بأمريكا، من عام 1889 حتى عام 1893، ليخلفه جروفر كليفلاند.

- ويليام تافت

وهو ما تكرر مع الرئيس رقم 27 ويليام تافت، الذي تولى الرئاسة عام 1909، ولم يتمكن من الفوز مجددا عام 1913، أمام وودرو ويلسون.

- هيربيرت هوفر

كما تولى الرئيس رقم 31 بتاريخ البلاد، هيربيرت هوفر، الرئاسة عام 1929 وحتى 1933، لفترة واحدة فقط، إثر أزمة الكساد العظيم، لذلك فقد شعبيته، واقتنص منه المنصب فرالنكلين روزفيلت.

- جيرالد فورد

بعد استقالة ريتشارد نيكسون، استكمل جيرالد فورد فترته الرئاسية، كونه كان نائب الرئيس حينها، وفقا للدستور الأمريكي، من عام 1974 وحتى 1977، ليكون الرئيس رقم 38، لكنه فشل في الحصول على فترة ولاية ثانية، أمام جيمي كارتر.

- جيمي كارتر

لحق به سريعا جيمي كارتر، الرئيس 39 للبلاد، حيث تولى الرئاسة من عام 1977 وحتى 1981، ليخلفه رونالد ريجان.

- جورج بوش

الرئيس رقم 41 لأمريكا، كان آخر من تولوا الحكم لفترة واحدة، وهو الرئيس جورج بوش الأب، الذي تولى الحكم عام 1989، وتركه في 1993، حيث فاز أمامه بيل كلينتون.