السيطرة على حريق هائل بفيلا من طابقين بمنطقة الوايلي

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل شب داخل فيلا مهجورة بمنطقة الوايلي، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بالأرواح، وتمكنت النيران من التهام المبنى بالكامل، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق ضخم شب فى عقار مهجور بمنطقة الوايلى، وانتقل فريق من رجال الحماية المدنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من إخماد حريق ضخم شب فى عقار مهجور بمنطقة الوايلى وتم السيطرة على النيران.

وتبين من تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بن نشوب حريق بفيلا مكونة من طابقين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن تحت قيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، والمقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلى، وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتم إخماد الحريق، وتبين أن النيران شبت فى منزل مكون من ثلاث طوابق خالٍ من السكان ما عدا خفير يسكن بإحدى الغرف وكان غير متواجد فى الغرفة الخاصة به أثناء حدوث الحريق وتبين عدم وجود إصابات.

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق أسطوانة بوتاجاز.