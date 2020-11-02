"100 مليون صحة".. توقيع الكشف على 17609 مواطنين بجنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن الفرق الطبية المشاركة في مبادرة "100مليون صحة" وقعت الكشف الطبي على 17609 مواطنًا منذ انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي بجنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم الاثنين، إن الفرق الطبية تواصل عملها بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين للتأمين الصحي، لصرف الأدوية اللازمة للمرضى بكميات تكفي مدة ثلاثة أشهر.

وأعلن عن استمرار المسح الطبي الشامل لجميع المواطنين فوق ٤٠ سنة، والكشف المبكر، ومتابعة الفحص والعلاج، والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، موضحًا أن المبادرة تأتي تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق ٤٠ سنة الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، والمواطنين من سن ١٨ سنة وحتى ٤٠سنة المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة بأحد الأمراض المزمنة .

من جهة أخرى، أوضحت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أماكن تقديم الخدمات الصحية لإجراء المسح الطبي الشامل لاكتشاف الأمراض المزمنة، وهي المركز الطبي برأس سدر، والمركز الطبي بأبوزنيمة ، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، ومركز طب أسرة وادي فيران ، والإدارة الصحية بكاترين، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، والمركز الطبي الحضري بتوشكي بطور سيناء ، المركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، والمركز الحضري بنويبع.

وأكدت مديرة الرعاية الأساسية، أن العمل جاري بهذه المراكز، بالإضافة إلى فرق طبية متحركة تجوب كافة القرى والوديان ومدن المحافظة، ومواعيد العمل يوميًا على مدار الأسبوع، وتبدأ من التاسعة صباحًا وحتي الثالثة مساءً، ومن الثالثة مساءً وحتى التاسعة مساءً .