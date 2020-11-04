قبل الإعلان عنها رسميا.. 8 معلومات عن أول دار لضحايا الاتجار بالبشر

وفقا لتعليمات القيادة السياسية بتوجيه كل أوجه الرعاية للمرأة، تعقد مساء اليوم، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن افتتاح دار استضافة ضحايا الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها في البلاد.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن أول دار لاستضافة ضحايا الاتجار بالبشر

1- تقع الدار بمحافظة القليوبية وتحديدًا بقرية نامول مركز طوخ.

2- يطلق عليها اسم "دار نامول للملاحظة"، وذلك بعد أن تم تحويلها من دار الملاحظة والرعاية اللاحقة.

3- تتبع جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية.

4- الدار أنشئت لإيواء الفتيات والنساء من ضحايا الاتجار بالبشر.

5- توفر الدار دعم الضحايا بجميع الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية، والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع ككل.

6- يتعاون كل من وزارات الصحة والخارجية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة مع التضامن الاجتماعي لتقديم كل أنواع الدعم لهؤلاء الضحايا.

7- تم تخصيص قرابة مليوني جنيه لتجهيز دار نامول للملاحظة، وفقا لتصريحات سابقة للدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي.

8- مساحة دار نامول تصل إلى 6 قراريط وتتسع إلى 65 فردا، وفقا لتصريحات محافظ القليوبية السابق الدكتور عادل زايد.