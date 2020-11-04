أحمد موسى عن تأخير القطارات: وراءها مطالب فئوية.. هتروحوا من ربنا فين؟

استنكر الإعلامي أحمد موسى، تأخير مواعيد القطارات بمختلف خطوط السكك الحديدية، على خلفية مطالب فئوية من سائقي القطار، موضحًا أن بعض سائقي القطارات تتحكم في مصير البشر، "الناس اللي جاية من الصعيد بتعيط، بسبب المطالب الفئوية لسائقي القطارات".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، جلس مع سائقي القطارات أصحاب المطالب الفئوية، "هل ده وقت لتعطيل مصلحة الناس، الناس بتبكي بسبب البهوات اللي عطلت مصالح الناس، خاف على مصلحة الناس، وزير النقل لم يتأخر عليكم".

وأشار الإعلامي، إلى أنه يتلقى اتصالات منذ أمس لركاب قطارات متضررين بسبب تأخر المواعيد على خلفية المطالب الفئوية، "مش معقول مفيش رحمة، هل ده لوي دراع للبلد، من إمتى ده بيحصل، بلدنا فيها قانون، اللي مش عاجبة الشغلانة يروح، فضيحة لما سائق يعطل مصلحة المواطنين".

وطالب موسى بضرورة أن يصدر عن السائقين اعتذار رسمي إلى الشعب المصري، "هتروحوا من ربنا فين، ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون".

واستعرض كامل الوزير الأسباب التي أدت إلى هذه التأخيرات والتي كان لها تأثير سلبي على جمهور الركاب، مؤكداً أنه على ثقة أن كافة العاملين بالسكة الحديد ومنهم قائدو القطارات بما لديهم من واجب وطني تجاه الراكب سيقومون بتلافي كافة أسباب هذه التأخيرات والعمل على انتظام جداول التشغيل خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد تقدم الاعتذار لكافة الركاب عن هذه التأخيرات.