نقابة السكة الحديد عن تأخير مواعيد القطارات: نعتذر للمواطنين

قدم عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، اعتذاره للركاب بسبب التأخيرات في القطارات، قائلا: "إحنا مع بلدنا ولقاء الوزير معانا كان لقاء الأب مع أولاده، والحمد لله كان لقاء طيب جدا".

وأضاف "فكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن وزير النقل تكفل بقضية قائد قطار النجيلي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن 9 سنوات، لافتا أنهم أجروا زيارة لمنزل قائد القطار بصحبة مدير مكتب الوزير، "بنقولهم إحنا معاكم، والقطارات شغالة".

وأكد أن الأعطال في القطارات متعلقة بتجديدات في السكة الحديد، وغدا سيتم انتظام كل القطارات، متعهدا للركاب بتقديم أفضل خدمة، كما جرى تطوير الأسطول واستقبال عربات جديدة انضمت حديثا وتطوير في المحطات والإشارات، ولن يتكرر هذا الفعل.

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية، وعدد من قائدي القطارات، وذلك لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.

بدأ الاجتماع بتأكيد الوزير على أهمية الدور الخدمي والهام الذي تقوم به السكك الحديدية في حركة تنقل المواطنين عبر المحافظات، وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسؤولية كبيرة في خدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد وبدء تحديث أسطولها من الجرارت والعربات وتشغيل القطارات الجديدة، والذي أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع، وهو ما يجب معه أن تستمر الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، خصوصا أن السكة الحديد خلال الفترة الماضية شهدت انتظاما كبيرا في مواعيد القطارات وكان يتم الإعلان عن التأخيرات الناتجة عن أعمال مشروعات تحديث نظم الإشارات والسكك الحديدية في وسائل الإعلام المختلفة لكي يقوم المواطن بأخذها في اعتباره فيما يخص أعماله وتنقلاته المختلفة.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على هذه المستويات المميزة من الخدمة المقدمة للركاب والتي تبدأ من انتظام مواعيد قيام ووصول القطارات ثم استعرض الوزير كل الأسباب التي أدت إلى هذه التأخيرات، والتي كان لها تأثيرا سلبيا على جمهور الركاب، مؤكدا على أنه على ثقة أن كل العاملين بالسكة الحديد ومنهم قائدي القطارات بما لديهم من واجب وطني تجاه الراكب سيقومون بتلافي كل أسباب هذه التأخيرات، والعمل على انتظام جداول التشغيل خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد تقدم الاعتذار لكل الركاب عن هذه التأخيرات.

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان خلال الاجتماع، أن قائدي القطارات وكل العاملين بالسكة الحديد سيواصلون دائما العمل في خدمة المواطن المصري وتقديم كل الخدمات له، كما أكد الحضور من قائدي القطارات على أنهم وكل قائدي القطارات في مختلف الخطوط دائما في خدمة المواطنين وأنهم سيبذلون كل الجهود للحافظ على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب واستكمال مسيرة التطوير لهذا المرفق الحيوي الهام.